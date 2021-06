Covid, dal 14 giugno altre 15 farmacie del savonese pronte a diventare nuovi punti vaccinali territoriali: ecco quali - IVG.it

Savona. Da lunedì 14 giugno altre 46 farmacie liguri diventano punti vaccinali territoriali, raggiungendo un totale di 152 in tutta la regione. Questa novità avviene grazie agli accordi fra l’Unione Ligure Associazioni Titolari di farmacie, Regione Liguria, Alisa e Liguria Digitale.

A differenza dei mesi scorsi, in cui nei punti vaccinali territoriali veniva somministrato AstraZeneca, il vaccino inoculato stavolta sarà quello Pfizer. Le prenotazioni per questo terzo gruppo di farmacie saranno possibili a partire dalle 12.30 di venerdì 11 giugno sui consueti canali, sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it o direttamente in farmacia. A tutti i cittadini che hanno ricevuto il primo vaccino AstraZeneca verrà comunque garantito il completamento del ciclo vaccinale in farmacia, con la somministrazione quindi della seconda dose negli stessi punti vaccinali.

“Con questo terzo gruppo completiamo l’offerta di punti vaccinali in regione, raggiungendo gli obiettivi numerici che ci eravamo prefissati a suo tempo. Crediamo che tutto il territorio ligure sia ora coperto in modo capillare dalle farmacie, che rappresentano un complemento ideale agli altri hub vaccinali già attivi sul territorio: il risultato finale è che i cittadini hanno ampie opportunità di scelta. La collaborazione con le istituzioni è stata fattiva e proficua e ne siamo lieti, ricordiamo che la Liguria è stata la prima regione in Italia a garantire questo servizio, che i cittadini hanno gradito molto: le farmacie hanno confermato il proprio ruolo centrale nel sistema sanitario”, commenta Elisabetta Borachia, presidente dell’Unione Ligure.

Ma ora veniamo alle 15 farmacie del savonese che sono pronte a diventare nuovi punti vaccinali territoriali per l’Asl2. A Savona sono 4: la Farmacia di Legino (in via Stalingrado 68r), la Farmacia Internazionale (in via Paleocapa 81), la Farmacia Moderna (in corso Mazzini 54a), la Farmacia San Lorenzo (in via San Lorenzo 55 bis). Seguono Albenga, Farmacia Vadino (in via Piave 24); le Albissole, Farmacia Nuova (in via Don Gino Murialdo 13) e Farmacia San Nicolò (in via Via Turati 7a); Andora, Farmacia Val Merula (G. Molineri 35); Arnasco, Farmacia Rogliatti (in piazza Stefano Viaggio); Quiliano, Farmacia Di Cadibona (in via Bricco 2); Cisano sul Neva, Farmacia Carrara (in via Colombo 47); Millesimo, Farmacia Saroldi (in piazza Italia 45); Spotorno, Farmacia San Pietro (in via piazza Colombo 1); Urbe, Farmacia Urbe (in via Zunini 2); infine Zuccarello, Farmacia Antico Borgo (via Tornatore 3).