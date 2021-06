Covid, Balleari (FdI): "La minoranza si oppone alla mia proposta di togliere le mascherine all'aperto" - IVG.it

Liguria. “Stiamo andando verso una ripresa della vita normale, anche il governo Draghi di cui la sinistra è azionista di maggioranza lo sta facendo, con questo ordine del giorno proponevo solo di non obbligare ad indossare la mascherina all’aperto quando si è in condizioni di non assembramento non capisco perché in blocco ci sia stata la defezione della sinistra. E anche senza discussione e motivazione”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria Stefano Balleari.

“Anche questa volta – continua – la minoranza sceglie di non affrontare la questione mascherine e si limita a non firmare, senza proporre altro, l’ordine del giorno che prevedeva una maggior elasticità nell’uso della mascherina, ma solo quando in zona bianca, all’aperto e senza assembramenti”.

“Non nascondiamoci dietro un dito – conclude Balleari – con la bella stagione, il caldo ed una campagna vaccinale che dà ottimi risultati possiamo anche allentare una norma che, altrimenti, rischia di essere rifiutata dalla gente. Io credo nel buon senso dei liguri e credo che affidarsi a questo non sia una scelta sbagliata ora”.