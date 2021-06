Covid, ancora un giorno senza morti in Liguria: è il secondo consecutivo - IVG.it

Liguria. Per la terza volta, la seconda consecutiva, non si registra alcun decesso da Covid-19 in Liguria. E’ quanto emerge dal bollettino inviato dalla Regione, che conferma inoltre un costante calo di ospedalizzati nonostante il weekend rallenti le dimissioni.

Sono 10 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria (di cui 5 in provincia di Savona) su 1.785 tamponi molecolari e 933 test antigenici rapidi.

In tutta la regione sono 71 i ricoverati (3 in meno di ieri) e di questi 12 sono in terapia intensiva. Al San Martino ci sono 18 pazienti positivi, 8 al Galliera, 6 al Villa Scassi. Sempre meno persone in isolamento domiciliare (368, rispetto a ieri 32 in meno) e in sorveglianza attiva (783 in tutta la Liguria).

Calano continuamente i positivi totali (1.792 oggi, 34 in meno) con 44 nuovi guariti. La maggior parte dei contagi si registra in provincia di Savona (5), seguita da Genova (4) e Imperia (1). Zero nuovi contagi nello Spezzino.

I vaccini somministrati sono il 93%, cioè 1.120.845 somministrati su 1.211.697 consegnati. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 9.940 dosi. Ad aver completato il ciclo 230.699 persone con vaccini a mRna più 23.338 con vaccini a vettore virale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 257, due meno di ieri. Le persone ricoverate in ospedale rimangono 18, di cui nessuna in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 98 (+3 rispetto a ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 154.129 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 919 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 62.530. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dopo lo stop rimangono 36.062 le dosi somministrate dal 27 dicembre 2020 ad oggi, di cui 5.974 seconde dosi.

“Da lunedì 7 giugno siamo in zona bianca e questo è il primo week end di ritorno alla quasi normalità – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – E’ stato abolito il coprifuoco, anche se resta l’obbligo delle mascherine e del distanziamento. Non si tratta di un liberi tutti, restano le precauzioni, ma grazie alla riduzione dei contagi e del numero delle vittime e alla buona riuscita della campagna di vaccinazione, stiamo andando in una buona direzione. Un segnale positivo soprattutto per le innumerevoli attività economiche che hanno riaperto dopo mesi di sacrifici. Oggi scende ancora l’incidenza del virus nella nostra regione con 8 positivi su 100.000 abitanti e zero decessi. E questa settimana abbiamo raggiunto il record delle vaccinazioni con 106.963, mai così tante effettuate fino ad oggi”.