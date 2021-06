Covid, 5 nuovi casi nel savonese: AstraZeneca ormai "out" dal piano vaccini - IVG.it

Liguria. Sono 18 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria su 2.153 tamponi molecolari e 1.355 test antigenici rapidi. È quanto si legge nel bollettino odierno inviato dalla Regione. In lieve calo gli ospedalizzati, mentre si registra un decesso relativo a una donna di 84 anni al San Martino.

Nella Asl 2 Savonese i nuovi contagi sono 5.

In tutto sono 41 i positivi ricoverati in Liguria (1 in meno rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva.

Il bilancio delle vittime sale a 4.346 da inizio emergenza.

Ma il dato che salta all’occhio è che nelle ultime 24 ore sono state somministrate solo 2 dosi di vaccini a vettore virale. Proprio sulla situazione vaccinale: ad oggi sono state effettuate 790.361 dosi (prima dose, 52,35% delle popolazione) e 416.247 (seconda dose, 27,57 % della popolazione), sopra la media nazionale del 0,65% per la prima dose e 1,77% della seconda.

I vaccini somministrati sono il 92%, cioè 1,206.593 dosi su 1.304.973 consegnate. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 1.896 di cui solamente 2 AstraZeneca o Johnson & Johnson. A completare il ciclo vaccinale sono state 387.210 persone con Pfizer o Moderna e 29.037 con vaccini a vettore virale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 243 (3 in più di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 14, una meno di ieri. Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 110 (8 in meno di ieri). Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 169.519 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 159 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 68.569. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 36.350 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 6.760 persone.

“I numeri in Liguria si confermano sempre in discesa visto che sono solo 18 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore e gli ospedalizzati sono calati di un’altra unità, arrivando a 42 persone ricoverate, mentre si è registrato un decesso: “Sul fronte dell’incidenza – ha detto il governatore Toti, commentando i dati di oggi -, la Liguria è a 7 casi su 100mila abitanti a settimana”.

“Un segnale incoraggiante per la ripartenza della Liguria“.