Covid, 14 nuovi casi in Liguria: un decesso nel savonese - IVG.it

Liguria. Sono 14 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.497 tamponi molecolari e 2.932 test antigenici rapidi effettuati. È quanto emerge dal bollettino inviato dalla Regione.

In tutta la regione sono 43 i ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 248 persone (5 in più di ieri), in sorveglianza attiva 650 persone.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, a Genova sono 4, Savona 9 e Imperia 1, nessun nuovo caso a Spezia. Il bilancio delle vittime sale a 4.345, a causa del decesso di una donna di 83 anni all’ospedale San Paolo di Savona.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 10.029 vaccini. Somministrato il 92% delle dosi consegnate, cioè 1.204.634 su 1.304.974. Hanno completato il ciclo 386.808 persone con Pfizer o Moderna e 29.034 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 240 (5 in più di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 15, una più di ieri. Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 118 (31 in meno di ieri). Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 169.311 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.210 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 68.515. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 36.350 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 13 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 6.760 persone.