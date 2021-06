Cosseria, il Museo della Bicicletta con Alessandro Vanotti per promuovere la Valbormida - IVG.it

Cosseria. Una giornata speciale per il Museo della Bicicletta e l’officina di Luciano, che ieri (lunedì 21 giugno) ha ospitato l’ex professionista Alessandro Vanotti.

Con alle spalle ben 19 grandi giri ed innumerevoli classiche del ciclismo, Vanotti è stato un uomo fondamentale di fiducia per campioni del calibro di Zabel, Petacchi e, su tutti, Vincenzo Nibali, di cui è stato il faro per la conquista del Tour de France nel 2014.

La visita è dovuta alla possibilità di considerare il Museo della Bicicletta, Cosseria e la Val Bormida per i prossimi eventi organizzati dal Vanotti Cycle Camp, struttura specializzata in valorizzazione del territorio e solida base per l’organizzazione di escursioni cicloturistiche.

“Il museo, così come la nostra zona, sono parsi ad Alessandro Vanotti e Marco Casadio, suo socio ed amico, davvero molto interessanti, soprattutto per la posizione strategica tra le Langhe ed il mare, con immense potenzialità per il prossimo sviluppo turistico”, dicono dallo staff.

Il museo è quindi pronto a ripartire dopo la pandemia, anche se le attività non si sono mai fermate completamente. “Tutto è pronto per un nuovo grande inizio – sottolineano – e, come sempre, siamo ben lieti di dare il nostro grande contributo, con la serietà e la passione che da sempre ci contraddistingue”.