Coronavirus, presidente Toti fiducioso: "Riapertura delle visite negli ospedali da fine giugno" - IVG.it

Liguria. Sarà di nuovo possibile visitare i parenti in ospedale e non solo nei casi più gravi. A dirlo questa sera il governatore della Regione Giovanni Toti che suggerisce anche un’indicazione temporale, ovvero fine giugno.

“Riteniamo di dover procedere con grande prudenza – ha spiegato il presidente ligure -, già oggi in alcuni casi è ammessa la presenza di un parente, parliamo dei casi più gravi, del fine vita, di situazioni di particolare stress. La riapertura degli ospedali ci sarà sicuramente ma sicuramente sarà molto graduale a partire dalla fine di questo mese”.

L’argomento è stato al centro di un colloquio col ministro della Salute Roberto Speranza. “Ha suggerito di procedere con grande cautela ancora adesso – ha riferito Toti -. In realtà il ministero è uscito con una serie di circolari fino ad oggi e non esclude che nelle prossime giornate possa uscire qualche circolare per dare dare indirizzi ai sistemi sanitari regionali, anche per avere un elemento di coerenza. Abbiamo anche noi iniziato a ragionare con la nostra task force”.

“È fuor di dubbio che con il calare della circolazione del virus si ponga il tema della riapertura delle visite dei parenti ai ricoverati in ospedale, ovviamente con grande prudenza. Lo faremo, con tutta la prudenza del caso e quando i direttori sanitari riterranno opportuno poterlo fare in tutta sicurezza – aveva detto Toti nel corso della giornata -. Il personale degli ospedali è vaccinato, i pazienti lo sono anche se non tutti: ci sono aree protette e occorre costruire percorsi al sicuro. Non vogliamo rivivere l’incubo di riportare il virus nei nostri ospedali”.