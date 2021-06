Coppa Italia Serie D: il VBC Savona liquida la PSM Rapallo con un secco 3 a 0 - IVG.it

Savona. Semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie D vittoriosa per il VBC Savona. I biancorossi liquidano in meno di un’ora la PSM Rapallo con un netto 3 a 0. I parziali testimoniano al meglio l’andamento dell’incontro: 8-25, 14-25, 13-25.

Una prova che carica l’ambiente e dà fiducia per le prossime gare, come confermato dal tecnico Giordano Siccardi: “Abbiamo interpretato la prova nel modo giusto. Questo è un risultato che ci incoraggia in vista del match di ritorno di sabato prossimo e che fa quindi ben sperare. I nostri avversari avevano un paio di assenze, noi siamo stati a bravi ad imprimere il nostro gioco e a sovrastarli per tutto il match. Sono anche loro un gruppo molto giovane, sono certo che lavorando miglioreranno tanto”.

Una settimana di avvicinamento alla gara in cui si lavorerà. “Dobbiamo tenere la testa sul campo facendo un ultimo sforzo per centrare l’obiettivo prefissato – afferma Siccardi -. In queste settimane abbiamo lavorato molto bene e le prestazioni sul campo ne sono la conferma. Contro il Rapallo ho fatto girare i ragazzi, facendo esordire anche due under, un’ulteriore dimostrazione dell’unione del gruppo prima squadra e del settore giovanile“.