Coppa Città di Albenga, successo dello Sporting Orbassano tra i Pulcini 2011 - IVG.it

Albenga. Sabato 19 giugno si è svolta la terza fase del torneo Coppa Città di Albenga, questa volta riservata ai Pulcini primo anno della leva 2011.

Dopo le vittorie delle squadre di Lombardia Uno per la categoria Esordienti 2009 (5 giugno) e dell’Albenga leva 2008 per la categoria Esordienti Misti (12 giugno), è stata la volta della squadra dello Sporting Orbassano “A” ad aggiudicarsi il trofeo per la categoria Pulcini primo anno leva 2011.

Al torneo, oltre all’Albenga squadre A e B, hanno partecipato Cairese, Bisalta, Lombardia Uno, Rivanazzanese, Orbassano A e B.

In una calda giornata d’inizio estate, tutti i piccoli atleti non si sono certamente risparmiati sul terreno di gioco, ben guidati dai rispettivi allenatori e dirigenti.

Un ringraziamento è doveroso per tutti coloro che, dedicando parte del loro tempo, consentono la perfetta organizzazione e riuscita della manifestazione.

Sono stati premiati: miglior portiere Islamai Greisi della Cairese; capocannoniere Achene Wassil del Bisalta; miglior calciatore Solej Lorenzo dell’Orbassano.

Premiate anche Traversa Alessia della Cairese e Gastaldi Giada dell’Albenga, quali uniche bambine partecipanti.

Premio Fair Play a pari merito alle squadre del Bisalta e della Cairese.

I RISULTATI

(partite da due tempi da 12 minuti)

Campo A – GIRONE A

Albenga A – Bisalta A 0 – 6

Orbassano A – Lombardia Uno 4 – 1

Albenga A – Orbassano A 1 – 7

Bisalta – Lombardia Uno 1 – 2

Albenga A – Lombardia Uno 0 – 5

Bisalta – Orbassano A 0 – 2

Campo B – GIRONE B

Albenga B – Cairese 1 – 2

Orbassano B – Rivanazzanese 4 – 0

Cairese – Orbassano B 1 – 1

Albenga B – Rivanazzanese 1 – 1

Cairese – Rivanazzanese 3 – 1

Albenga – Orbassano B 0 – 5

SEMIFINALI

Bisalta – Albenga B 7 – 0 Orbassano A – Cairese 1 – 1 (Orbassano A passa ai rigori)

Albenga A – Rivanazzanese 1 – 3

Orbassano B – Lombardia Uno 1 – 3

FINALI



1°/2° posto: Orbassano A – Lombardia Uno 3 – 0

3°/4° posto: Orbassano B – Cairese 2 – 1

5°/6° posto: Bisalta – Rivanazzanese 2 – 0

7°/8° posto: Albenga B – Albenga A 0 – 4

Rivanazzese

Cairese

Bisalta

Albenga “A”

Sporting Orbassano “B”

Albenga “B”

Alessia Traversa

Greisi Islamai

Lorenzo Solej

Giada Gastaldi

Achene Wassil