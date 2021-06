Continental di Cairo, Fiom: "Impegno per rilancio del settore automotive dopo la crisi Covid" - IVG.it

Cairo M. Alle elezioni per il rinnovo della Rsu nello stabilimento Continental di Cairo Montenotte la Fiom Cgil conferma i consensi ottenuti tre anni fa con oltre il 36% dei voti ed elegge due delegati.

“Ringraziamo i delegati Fiom uscenti che hanno lavorato con impegno negli ultimi anni in un contesto certamente non semplice, così come coloro i quali si sono candidati impegnandosi nel “fare sindacato” in un momento storico in cui rappresentare interessi collettivi è sempre più difficile – afferma il sindacato -. Inoltre ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che con la loro partecipazione al voto hanno fatto ancora una volta vivere la democrazia nel proprio posto di lavoro, cosa per cui la Cgil e la Fiom si sono da sempre battute”.

“L’alta partecipazione al voto (311 votanti su 395 aventi diritto) dimostra quanto il confronto diretto nei posti di lavoro rivesta straordinaria importanza a maggior ragione in una fase storica in cui la pandemia ha prodotto elementi di ulteriore frammentazione nella società”.

La segreteria Fiom Cgil Savona conferma il suo impegno a supporto della Rsu nel portare avanti l’attività di rappresentanza collettiva in un’azienda storica del territorio che è interessata (come altre realtà di un settore, quello dell’automotive, particolarmente impattato dalla forte limitazione della mobilità generato dal Covid) da importanti processi di innovazione tecnologica.

“Vogliamo ribadire come l’industria debba continuare ad essere centrale nell’economia della provincia di Savona e come sia necessario non solo difendere, in questa delicatissima fase, ogni singolo posto di lavoro, ma anche lavorare per creare le condizioni utili ad un vero rilancio del comparto industriale nel nostro territorio” conclude la Fiom Cgil.