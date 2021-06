Consiglio di Savona "saltato" per troppi assenti, Sansa: "Comandare senza partecipare" - IVG.it

Savona. Si è concluso prima del previsto a causa della mancanza del numero legale (cioè il numero minimo di presenti perché la seduta possa essere considerata legalmente valida) la riunione del consiglio comunale di Savona tenutasi ieri. Dopo cinque ore e mezza di discussione, prima sul bilancio e poi sull’esproprio dei terreni per Funivie, sono rimasti solo 11 consiglieri. Così il presidente del consiglio Renato Giusto e il segretario comunale Lucia Bacciu sono stati costretti a interrompere la seduta proprio nel momento in cui sarebbe iniziata la discussione sulla mozione presentata da Marco Ravera (Rete a Sinistra) sui cantieri navali ex Mondo Marine.

“E’ un vizio del centro destra. Comandare senza partecipare, ma anche dialogare – il commento duro del consigliere regionale Ferruccio Sansa -. Ieri a Savona i banchi della maggioranza in consiglio comunale erano deserti. Così il parlamentino savonese non si è potuto esprimere sulla concessione degli ex cantieri Mondomarine a Palumbo Superyachts”.

“Il consiglio comunale di ieri – aggiunge Renato Giusto – ha portato a compimento ciò che doveva. Non si può dire che non ha fatto il suo dovere”. E tira una “frecciatina” ai colleghi che si sono dilungati durante i loro interventi in sede di discussione: “Se molti consiglieri, non solo di minoranza, avessero avuto la dote molto rara della sintesi espositiva riuscendo a dire con poche parole chiare ciò che credono di sapere, forse non saremmo arrivati alle ore 20. Così molti consiglieri comunali sarebbero rimasti collegati fino all’esaurimento delle pratiche previste: ‘chi è causa del suo mal pianga se stesso’“.

Ravera con la mozione presentata intendeva impegnare la giunta in due direzioni: da una parte, chiedere al Comune di accelerare presso l’autorità portuale e la Regione l’iter di aggiudicazione della gara (vinta da Palumbo Super Yacht) per l’assegnazione della gestione dello stabilimento e, dall’altra, sollecitare Palumbo a rispettare gli impegni presi.

“Dal 7 maggio l’Autorità di Sistema Portuale ha assegnato le aree a Palumbo dopo un lungo iter – ricorda il consigliere di minoranza Ravera -. L’azienda all’inizio aveva preso una serie di impegni ma in questo clima di incertezza il 31 dicembre ha lasciato a casa 13 dipendenti”.

Anche la partita relativa a questa azienda, come quelle che riguardano le altre vertenze del savonese, è complicata. A dicembre 2020 i sindacati avevano organizzato una manifestazione davanti alla sede perché “il ritardo nell’aggiudicare la concessione – hanno spiegato i sindacati – pregiudicava i piani di investimento previsti da chi ha manifestato interesse e impedisce di fatto di programmare attività incidendo così sui livelli occupazionali”.