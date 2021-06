Conservazione della ceramica: lo studio sul Monumento ai Caduti di Albissola Marina - IVG.it

Albissola Marina. Nella giornata di studi sulla conservazione della ceramica all’aperto promossa dall’IGIIC (Italian Group of the International Institute for Conservation) presso il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, sono stati presentati i primi risultati dei testi scientifici su alcuni campioni prelevati dal Monumento ai Caduti di Albissola Marina che, come è noto, è una delle opere in ceramica più importanti dello scultore Leoncillo Leonardi (1915-1968).

I campioni sono stati ottenuti da alcuni frammenti che si erano staccati dal monumento a causa del persistere di condizioni atmosferiche e ambientali sfavorevoli alla conservazione di questa tipologia di manufatto all’aperto.

Questo studio preliminare, presentato al convegno da Luca Bochicchio (direttore del MuDA di Albissola Marina) e da Shirin Afra, Chiara Fornari e Chiara Gabbriellini (restauratrici dell’Opificio delle Pietre Dure), si inserisce nel più ampio progetto di recupero del monumento, promosso e finanziato dal Comune di Albissola Marina con il generoso contributo della Fondazione De Mari, sul quale al momento sta lavorando una squadra di studiosi e professionisti afferenti alla Soprintendenza di Savona e Imperia, all’Università di Genova e all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Così commenta Nicoletta Negro, vice sindaco di Albissola Marina: “La ricerca scientifica e la diagnostica sono fondamentali per la conservazione dei beni culturali, e l’Opificio è uno dei centri di eccellenza statali in questo settore. Il fatto che abbia sposato con entusiasmo il progetto sul nostro Monumento ai Caduti testimonia una volta di più il valore inestimabile del patrimonio storico-artistico della nostra cittadina”.

Il convegno si può rivedere sul canale You Tube del Museo Internazionale delle Ceramiche Faenza all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=Bcqeu4lkjFM