Consegna della Bandiera Blu a Loano: "cerimonia" sulla spiaggia - IVG.it

Loano. Stamane a Loano si è tenuta la consegna della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che Fee conferisce alle località costiere che soddisfano determinati criteri dal punto di vista della qualità delle acque e dei servizi offerti.

Alla piccola “cerimonia”, tenutasi proprio in riva al mare, erano presenti il sindaco di Loano Luigi Pignocca, l’assessore all’ambiente Manuela Zunino, gli assessori Luca Lettieri ed Enrica Rocca; ha ritirato il vessillo il presidente del Sib Loano Marco Zappa insieme ad alcuni rappresentanti degli stabilimenti balneari.

La Bandiera Blu è stata istituita nel 1987, anno europeo per l’ambiente. Viene assegnata ogni anno in 48 paesi del mondo che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. La campagna è curata nei vari paesi dalla Fee, Foundation for Environmental Education. I parametri in base ai quali viene assegnata la Bandiera Blu sono molteplici: la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, la certificazione ambientale, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità nelle spiagge, l’educazione e la comunicazione ambientale e le iniziative di sostenibilità. Nel 2021 Loano ha ottenuto la Bandiera Blu per le spiagge per la dodicesima volta consecutiva.

Un’altra Bandiera Blu, quella per gli approdi turistici, sventola anche a Marina di Loano: è la nona volta che accade.