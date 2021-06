Comunali 2021, Pierfederici verso la candidatura: “La città al centro. Essere Varazze, una lista aperta” - IVG.it

Varazze. “Essere Varazze” ci riprova. Il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici traccia il profilo del gruppo che si presenterà compatto alle prossime elezioni in autunno. “Un gruppo di persone che vuole andare avanti con le proprie idee, il proprio programma, il proprio lavoro”.

Insomma squadra che vince non si cambia e ci riprova con l’obiettivo di farcela di nuovo. “Essere Varazze non cambierà: il nostro progetto va avanti unito. Abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo”. È determinato Pierfederici che apre le porte a chi vorrà dare un contributo e consigli.

Parla di “vicinanze” e “nuove sensibilità”. E allora: qualche “transfugo” è in arrivo? Cambia rotta per unirsi alla sua lista? “Non lo so” risponde e aggiunge “non sta a me andarli a cercare”.

Poi traccia la storia di Essere Varazze, iniziata sette anni fa: partita da un gruppo di opposizione cui si sono aggregate sensibilità diverse. “Noi guardiamo le persone, non le tessere”. Luigi Pierfederici apre a chi abbia idee per Varazze perché “al centro deve esserci sempre la città”.

I rumors lo indicano come candidato. Lui cosa dice? “Mah, vedremo. È un elemento da valutare. Certo questa esperienza, la sostituzione di Alessandro Bozzano, è stata un bel banco di prova”.