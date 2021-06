Colombo Genova, Lorenzo Bottaro: "Sono contento, abbiamo ottenuto davvero una bella vittoria" - IVG.it

Albisola Superiore. Un match al cardiopalma, una sfida da apoteosi vinta con un quarto set da capogiro. Questo in estrema sintesi il racconto della partita andata in scena ieri sera, una contesa che ha visto l’Albisola Pallavolo capitanata da Andrea Arzarello soccombere sotto i colpi degli avversari allenati da Lorenzo Bottaro, ex biancoazzurro adesso coach del Colombo Volley.

25-23, 22-25, 23-25, 11-25, questo il racconto attraverso i set di un match davvero divertente, uno spot per la pallavolo davvero degno di nota. Al termine della sfida non poteva mancare il commento di Lorenzo Bottaro, tecnico dei genovesi protagonista in positivo per diverse sostituzioni pienamente azzeccate durante la partita: “È una vittoria sofferta arrivata dopo una bella prestazione di squadra”.

Ha esordito in questo modo l’allenatore del Colombo, sestetto adesso ad un passo dalla promozione. L’intervistato ha poi proseguito elogiando i propri avversari, una squadra a suo dire capace di giocare sempre con buona intensità sbagliando poco, fattore che ha richiesto uno sforzo sicuramente maggiore anche da parte dei suoi ragazzi.

In seguito è arrivato un focus sulla prossimo decisivo match: “Dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione, siamo un gruppo giovane quindi sicuramente non sarà facile, manca però soltanto un tassello e siamo determinati a raggiungerlo. La buona prestazione singola riesce a tutti, l’obiettivo adesso è confermarci“.

Successivamente non poteva mancare una domanda su Luca Porro, campione d’Europa under 18 facente parte dei pallavolisti a disposizione di coach Bottaro. L’ex Albisola ha dichiarato di essere contento per il suo giocatore, arrivato in forma per il finale di stagione dopo un anno piuttosto travagliato.

Infine l’intervista si è conclusa con un interrogativo dedicato al derby vissuto in prima persona dal tecnico del Colombo (da giocatore ha militato nella squadra biancoazzurra per cinque stagioni, ndr): “È stato bello tornare qua e ritrovare i miei ex compagni, veramente bello. Ho giocato qui in Serie B ed in Serie C e pensavo che comunque sarebbe andata sarebbe stata una bella partita, fortunatamente siamo anche riusciti a vincere quindi non posso che essere felice”:

Ha terminato in questo modo il proprio intervento Lorenzo Bottaro, coach di Cafferata e compagni che adesso spera di riuscire a far diventare realtà il sogno promozione domani contro Grafiche Amadeo Sanremo.