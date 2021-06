Cinema, il savonese Francisco Saia si aggiudica il premio Ed Wood al Festival Intercomunale di Brescia - IVG.it

Savona. È ancora il giovane regista Francisco Saia a primeggiare al Festival Intercomunale di Brescia: grazie al lungometraggio “Boccaccio 2020” si aggiudica il premio “Ed Wood 2021”.

Non una prima volta per il savonese che già tre anni fa aveva ricevuto alla rassegna cinematografica lombarda il premio Trash per “Il lupo di Germania”, cortometraggio candidato per il David di Donatello 2018 di cui Saia si è occupato sia della regia che della sceneggiatura.

Una grande soddisfazione per il 22enne savonese che si è diplomato al liceo Giuliano Della Rovere, prima di frequentare la Scuola d’arte cinematografica di Genova. Successivamente Saia si specializza al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e, dopo “Il Lupo di Germania”, nell’ottobre 2018 diventa il regista televisivo della società di produzione televisiva “Maia”, dove è responsabile delle riprese inerenti a vari eventi come il Salone nautico e il Ristorexpo.

Nel dicembre 2019 è il primo regista italiano a ricevere la nomination per la migliore sceneggiatura all’Asian Film Festival di Hollywood grazie al film “The Competition”.

Tra le sue produzioni, da ricordare anche il cortometraggio “Abraham”, che riscuote un buon successo a livello nazionale ed internazionale. Francisco Saia, infatti, riceve nomination e riconoscimenti a diversi festival mondiali, come il Savigliano Film Festival 2018, ilLift off sessions 2019 (Londra), il First time filmmaker sessions 2019, Meet Film Festival 2019 (Roma), il Festival cinematografico “La lanterna” 2019 (Genova) e Corti d’amore 2019 (Savona).

Ventidue anni e una carriera in ascesa per il savonese che vanta la collaborazione con grandi case di produzione come Prime Video e Netflix.