Ceriale, tris di conferme: Vittorio Fantoni, Alessandro Badoino e Giuseppe Gerini - IVG.it

Ceriale. Il calciomercato del Ceriale parte ufficialmente con le prime riconferme.

Il primo importante nome che farà parte della rosa 2021/2022 e della tanto sperata ripartenza è quello di Vittorio Fantoni, senatore della difesa biancoblù e pilastro dello spogliatoio della prima squadra.

A centrocampo mister Biolzi potrà ancora contare sulla sicurezza e sull’esperienza di Alessandro Badoino, alla sua terza stagione a Ceriale.

In zona offensiva è stato riconfermato l’attaccante classe 1999 Giuseppe Gerini, acquistato ormai a titolo definitivo la passata stagione e che ha dimostrato di ben integrarsi nel progetto tecnico biancoblù.

Le dichiarazioni del direttore sportivo Pietro Sansalone: “Le riconferme iniziano con la vecchia guardia. Nonostante un piccolo ridimensionamento economico dovuto alla situazione Covid c’è stata una risposta molto positiva dal gruppo storico e questo non può che essere sintomo di un forte attaccamento alla maglia e alla società. Io, il mister e tutti i dirigenti non possiamo che essere grati di questo atteggiamento positivo e comprensivo, siamo conviti che potrà essere una stagione in cui ci divertiremo”.