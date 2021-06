Ceriale, il museo Paleontologico rinasce con nuovi eventi: laboratori ed escursioni serali - IVG.it

Ceriale. Reduci del grande successo riscontrato durante le attività “Voglio fare il Paleontologo” ed “Esploratori notturni”, le società Innovative Multiservice e Microstoria, attuali gestori del museo Paleontologico nella frazione di Peagna a Ceriale, ripropongono le attività anche per il mese di giugno.

Durante i week end in programma il laboratorio “Caccia al tesoro: voglio fare il paleontologo”, che vedrà i bambini cimentarsi in una caccia al tesoro all’interno del giardino geologico risolvendo indizi e giochi a tema. Lo scopo di questo evento è di mostrare ai più piccoli il lavoro del paleontologo e gli strumenti da lui utilizzati per l’analisi dei fossili. Il laboratorio si svolgerà nelle seguenti date: sabato 12,19 e 26 giugno alle ore 16 – domenica 13,20 e 27 alle ore 10.

Nelle aperture serali è previsto il laboratorio “Esploratori notturni”: i turisti saranno accompagnati durante la visita all’interno del museo con l’ausilio di torce elettriche: adulti e bambini proveranno l’emozione di scoprire il patrimonio presente nel museo Paleontologico. L’inizio è previsto alle ore 21 nelle seguenti date: venerdì 11, 18 e 25 giugno.