Celle, rimossi da Anas i teli della “discordia”: parete del Bouffou libera, rimane solo la griglia - IVG.it

Celle Ligure. Via. Tolti i teli marroni che hanno per mesi fasciato la parete del Bouffou, rimasta senza la storica ed amata “macchia mediterranea”. Uno scorcio caratteristico di Celle diviso, dall’Aurelia, dal blu del mare sottostante. Teli che hanno mandato su tutte le furie i cellesi e messi, come dichiarato da Anas, per evitare che il pietrisco finisse sulla strada.

Questi teli ora sono stati spostati poco più avanti, sulla successiva parete in direzione Varazze, sotto le Colonie Milanesi, zona autostrada. Ma li rivedremo presto anche verso Albisola, dopo Pecorile, per mettere preventivamente in sicurezza le pareti a picco.

Ultimi ritocchi al Bouffou per sistemare la griglia di contenimento. Ci vorrà tempo ma, assicurano dall’Anas, “il verde tornerà”. Questo è quello che aspettano di rivedere i cellesi che commentano “non ci resta che aspettare”.