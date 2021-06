Celle, nuovo volto ai giardini dell'ex Minigolf: rinnovamento nel segno del passato - IVG.it

Celle Ligure. Apre i battenti e si presenta con un volto nuovo, mantenendo anche un po’ della sua storia, il giardino che ha, per anni, ospitato il Minigolf.

Spazio riqualificato dove spicca il verde dell’erba e un percorso “mini” di educazione stradale per i più piccoli. Poi giochi, tavoli, panche e fiori che, da oggi, accoglieranno grandi e più piccoli in questa cornice che, insieme ai giardini inaugurati di recente, al di là della strada, costituisce, in via Genova, un gradevole biglietto da visita per i Piani.

Il sindaco Caterina Mordeglia è orgogliosa perché, oltre ad aver riqualificato questo spazio, ha mantenuto la promessa di riconsegnarlo ai cellesi, e ai turisti, affezionati al Minigolf.

Il vicesindaco Giovanni Siri ha creduto in questo progetto, come in quello dall’altra parte dei giardini dove si trova anche una struttura per Calisthenics molto apprezzata dai ragazzi. Ci dice che, insieme alla Polizia Locale, su questo tracciato con rotonde e segnaletica, i bambini potranno imparare l’educazione stradale.

Ottimo risultato per la Cooperativa Tracce che ha realizzato questo nuovo “vestito“ al giardino.

Impegno, capacità, fantasia e passione per Maurizio Castellari, suo presidente, e Paolo Delmondo, direttore tecnico dell’azienda che abbellisce il verde valorizzandone risorse e potenzialità.