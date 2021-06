Celle Ligure, muraglione lesionato sotto l'Aurelia in Roglio: sopralluogo Anas - IVG.it

Celle Ligure. Sopralluogo dei tecnici Anas e intervento a giorni sul muraglione sottostante l’Aurelia in Roglio, poco prima di Pecorile.

Per buona parte della parete manca la copertura in cemento e sono ben visibili gli elementi in ferro dell’armatura.

Alla sommità, proprio sotto la ringhiera, c’è anche una canalina rotta e fuori dalla sua sede.

È stato appena fatto un sopralluogo per capire come intervenire nella riparazione di questo muraglione. La zona, poco distante da un ristorante, dall’altra parte della strada, è molto frequentata perché si tratta di un collegamento pedonale tra Celle e Albisola che si snoda a picco sul mare. Il muro infatti sostiene l’Aurelia e parte proprio dai sassi a pochi metri dall’acqua.

Individuato il punto su cui intervenire, a giorni si provvederà a sistemarlo. “Se l’intervento è programmabile – dicono dall’Anas – non riveste ruolo di urgenza”.