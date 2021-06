Celle celebra Dante a settecento anni dalla sua morte con una serie di iniziative - IVG.it

Celle Ligure. A settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, anche Celle Ligure dà il proprio tributo con una serie di iniziative dedicate al Sommo Poeta, per tutta l’estate, fino ad arrivare al 14 settembre anniversario della sua morte.

Si inizia domani venerdì 25 giugno alle ore 21.00, nella chiesa di Nostra Signora Assunta, ai Piani di Celle dove si terrà il primo degli appuntamenti “danteschi” che il Comune di Celle ha in programma per celebrare il settecentesimo anniversario della morte del grande Poeta, sotto il segno del quale il “Volgare” evolve definitivamente nella Lingua Italiana, che, con la Divina Commedia giungerà sulla scena del mondo con un grande capolavoro letterario, il primo pure della Letteratura Europea.

Don Claudio Doglio, parroco di Sant’Ambrogio in Varazze “tratterà uno fra i più affascinanti argomenti danteschi: il Viaggio di Dante ed il Viaggio di Ulisse, per introdurci in quel turbine di significati, di allegorie, di ricerca e di testimonianza storica che è la Divina Commedia” spiega Giorgio Siri, assessore alla cultura.

Il secondo appuntamento con il mondo di Dante sarà venerdì 9 luglio, con il professor Luigi Garzoglio che parlerà di Dante e della presenza della Liguria nella sua opera; terzo incontro, venerdì 16 luglio, con il professor Paolo Calcagno, storico, che ci illustrerà il pensiero politico di Dante.

“Gli eventi danteschi non finiscono qui – continua Siri – ci saranno altre, e diverse, sorprese”.