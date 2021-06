Carcare, una mattinata di festa per i giovani pallavolisti - IVG.it

Carcare. Quella di domenica 13 giugno è stata un’impegnativa mattinata per la Pallavolo Carcare, che ha visto i suoi piccoli atleti impegnati in una scampagnata di volley nella piazza rossa di Carcare, dove sono stati allestiti quattro campi da gioco, aderendo a #volleys3alparco, l’iniziativa della Fipav.

Presenti più di trentacinque mini campioni che per due ore hanno riassaporato la voglia di giocare all’aperto, di socializzare, di fare merenda tutti insieme, di ridere e scherzare, lontani dal pericolo e dall’isolamento. I bambini hanno così potuto partecipare ad una kermesse sportiva senza agonismo, senza punteggi, senza né vinti né vincitori.

Alla fine, oltre ad un ricco rinfresco, un dono per tutti ed un attestato di partecipazione. Finale della mattinata un lancio di palloncini biancorossi con allegato un bigliettino contenente un loro pensiero che raggiungerà chissà chi.

“Anche in questa occasione la società Pallavolo Carcare ha dato dimostrazione affettuosità verso i loro piccoli atleti con queste iniziative di aggregazione che hanno anche commosso il pubblico, ordinato e rispettoso. Nel confine sportivo c’è sempre posto per l’insegnamento del rispetto del compagno, delle regole e dell’amicizia – commentano dalla società -. La sana vita sportiva fa crescere il carattere e abitua a condividere obiettivi comuni. Già arrivano le richiesta per replicare questa bella esperienza di gioco all’aperto, consentito anche grazie al patrocinio del Comune di Carcare.

Durante la cerimonia un pensiero è andato alla pallavolista del Vbc Casarza Ligure, Camilla Canepa, scomparsa prematuramente a soli 18 anni.