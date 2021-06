Carcare, rissa tra ragazzi in viale Valletti: due finiscono in ospedale - IVG.it

Carcare. Un paio di giovani finiscono in ospedale in codice giallo per alcune fratture in seguito ad una rissa in pieno centro. È accaduto ieri pomeriggio a Carcare, in viale Valletti, quando intorno alle 17.30 un gruppo di ragazzi non del posto ha aggredito coetanei carcaresi.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, non sono ancora noti il movente e se si sia trattato di una spedizione punitiva o di un alterco degenerato in rissa, ma secondo indiscrezioni già sabato sera si sarebbe verificato qualche scazzottamento di troppo, pur senza alcuna conseguenza.

Un episodio che, comunque, riaccende i riflettori sulla movida carcarese: dopo la fine delle restrizioni anti covid torna infatti ad animare il paese nel fine settimana.