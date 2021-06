Carcare: è morto Stefano Ticineto, ex presidente della Pallavolo biancorossa e milite della croce bianca - IVG.it

Carcare. Storico presidente dell’Asd Pallavolo Carcare, nonché milite veterano della Croce Bianca: Stefano Ticineto per anni ha dedicato tempo e passione alle realtà associative carcaresi, e per questo era molto conosciuto in Val Bormida. Se ne è andato la notte scorsa per un malore, e di lui si ricorderanno anche tutte le fatiche letterarie che negli anni scorsi aveva scritto.

Ex dipendente Ferrania, classe 1933 ha trascorso la sua vita impegnandosi molto nel sociale, ma anche alla sua voglia di conoscere il passato del territorio che lo ha “adottato” dove, oltre al lavoro, ha messo le radici la sua famiglia.

Ticineto infatti è stato autore di numerosi libri sui confini valbormidesi, sulle origini dei comuni dal medioevo ad oggi, sulle battaglie storiche che hanno interessato il territorio e ha realizzato un vasto repertorio cartografico. Lascia la moglie, due figli e i nipoti.