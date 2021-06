Caos semafori a Celle, Arboscello (PD): "Un danno per il levante savonese, Regione deve intervenire" - IVG.it

Liguria. “Raccogliendo le sollecitazioni dei circoli del Partito Democratico nel levante savonese e dei cittadini esasperasti, presenterò un’interrogazione nel prossimo Consiglio regionale, per chiedere chiarimenti all’assessore Giampedrone sul cantiere di Anas a Celle Ligure e sulla conseguente restrizione della circolazione regolata da semafori sull’Aurelia”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Il progetto ad Anas per il consolidamento delle case che avrebbero avuto danni dal cantiere per l’ampliamento del rio Santa Brigida – spiega il consigliere dem – si sta protraendo nel tempo e insieme ai diversi cantieri che impattano sull’A10, causando anche la chiusura dell’uscita autostradale, ha reso la viabilità a Celle Ligure e nel levante savonese da bollino rosso, con vette che superano la media di un’ora per transitare da Celle Ligure e Varazze. E’ necessario proseguire il progetto Anas per il consolidamento, che indichi però tempi certi di realizzazione. Chiederò a Regione Ligure e all’Assessore di trovare una soluzione che insieme all’intervento sulle abitazioni apra il traffico ai mezzi leggeri in modo da decongestionate la situazione. Contestualmente è necessario aumentare il livello dei controlli per interdire il traffico pesante in zona”.

“La situazione viaria, attualmente rappresenta un disagio costante per i cittadini residenti e un grave danno economico per un borgo splendido, che fa del turismo la sua principale fonte di reddito. L’economia e la qualità della vita nel nostro splendido Levante savonese sono patrimonio che va difeso e custodito” conclude Arboscello.