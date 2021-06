Cantieri in A10, traffico ancora in tilt: 7 km di coda tra Borghetto e Finale - IVG.it

Agg. ore 18.20. In direzione Genova, coda di 2 km tra Savona e Albisola in direzione Italia. Rimangono 7 km tra Borghetto e Finale Ligure e la coda di 1 km tra Bivio A10 e la fine della complanare Savona e Albisola. In direzione Francia, invece, coda di 9 km tra Arenzano e Albisola.

Savona. Anche oggi, traffico in tilt sulle autostrade liguri. Di nuovo chilometri di traffico che dilatano notevolmente i tempi di percorrenza.

Sulla A10, in direzione Genova si è formata una coda di 1 km tra Bivio A10 e la fine della complanare Savona e Albisola per lavori. Nel verso opposto, in direzione Ventimiglia, coda di 5 km tra Arenzano e Albisola, sempre causa lavori.

Tratti con rallentamenti e traffico intenso si trovano anche nel tratto gestito da Autofiori, sempre causa lavori. Ci sono 4 km di coda tra Spotorno e Albisola in direzione Italia. Sempre nella stessa direzione, altri 7 km tra Borghetto e Finale Ligure.

Non mancano le ripercussioni sulla viabilità ordinaria: traffico anche in Aurelia nel tratto tra Borghetto e Pietra Ligure, tra Savona e Celle Ligure. Un’altra giornata, dopo quella di ieri, nella quale cresce e si alimenta ancora la rabbia degli utenti bloccati per ore sulle tratte autostradali.