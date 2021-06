Calcio a 7, torna in scena la Savona Cup: aperte le iscrizioni - IVG.it

Savona. Torna la Savona Cup. Il torneo di calcio per eccellenza della città della Torretta è pronto ad infiammare l’estate savonese con la quarta edizione.

Un appuntamento che non vuole mancare dopo le problematiche legate al coronavirus dello scorso anno e che vuole provare a portare un po’ di entusiasmo dopo il miglioramento della situazione pandemica.

Anche quest’anno la manifestazione si terrà presso il campo sportivo della Trincee “Rondoni”, che si concluderà con la finalissima in programma sabato 17 luglio. Il comitato organizzatore sarà affiancato come sempre dalla Libertas, capitanata da Roberto Pizzorno.

Le iscrizioni sono quindi aperte: sarà possibile contattare Niccolò Enrile (338/7705498) in qualità di responsabile delle iscrizioni e Gabriele Siri (328/5483017) come coordinatore organizzativo. Quest’anno i posti disponibili sono ridotti ad otto, quindi è consigliato affrettarsi per confermare la partecipazione della propria squadra.

La locandina