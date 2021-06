Cairo, la Fondazione Baccino presenta l'avviso pubblico per nuova residenza protetta - IVG.it

Cairo M. Avviso pubblico della Fondazione Baccino per la costruzione di una nuova Casa di Riposo per anziani a Cairo Montenotte.

“La Fondazione Luigi Baccino è interessata all’acquisto di un terreno/immobile sul territorio del comune di Cairo Montenotte da destinare a nuova casa di riposo. A tal fine si intende realizzare un’indagine esplorativa del mercato immobiliare e sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse” si legge nell’avviso.

Riparte, quindi, un iter che era stato stoppato dall’emergfenza Covid.

La scadenza è stata fissata al prossimo 15 luglio: “Una volta ricevute le manifestazioni di interesse, dopo la scadenza del relativo termine di presentazione, dove la Fondazione ritenesse di proprio interesse più di un terreno/immobile (o porzioni di immobili) tra quelli proposti, si riserva di avviare interlocuzioni e/o trattative individuali con più di un soggetto interessato, anche al fine di verificare quale terreno/immobile tra quelli offerti sia il più idoneo a soddisfare il fabbisogno della Fondazione”.

Le manifestazioni di interesse saranno valutate da una commissione appositamente costituita.

“Con un po’ di mesi di ritardo sulle tempistiche preventivate, la Fondazione Baccino, con questo avviso di interesse, pone i primi mattoni per la costruzione di una nuova Casa di Riposo per anziani, che Cairo Montenotte merita” afferma il presidente della Fondazione cairese Marco Dogliotti.

“Ecco quindi il primo passo per individuare un sito idoneo per la nuova residenza protetta: la manifestazione di interessi da parte riguarda proprietari di immobili e terreni situati nel comune di Cairo Montenotte, reputati idonei per una struttura di 60 posti, con un terreno che permetta la realizzazione di un parco” aggiunge.

“Attendiamo fiduciosi la scadenza del 15 luglio, per poi valutare con l’apposita commissione le proposte ricevute” conclude Dogliotti.

Tra le ipotesi trapelate quella dell’area di Villa Raggi, giù in uso dalla cooperativa Il Faggio come centro accoglienza per migranti.