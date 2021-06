Cairese, Mario Benzi: "Onore agli avversari, ma per noi si chiude un'ottima stagione" - IVG.it

Vado Ligure. La Cairese è uscita sconfitta dalla finale playoff con il Ligorna, ma l’annata dei gialloblù verrà comunque sicuramente ricordata in maniera positiva.

Mario Benzi, a fine gara, commenta: “Non si può valutare una stagione in una partita, va giudicata per gli undici mesi che abbiamo fatto. Abbiamo fatto sicuramente un percorso ottimo fino alla fine. Abbiamo incontrato una squadra forte che ci ha battuto e ha vinto meritatamente, complimenti a loro”.

Gli accorgimenti tattici messi in atto non hanno dato i frutti sperati. “Noi forse potevamo fare un po’ di più, io in primis, cercare di non smuovere troppo quello che abbiamo mosso e cercare di restare come eravamo sempre stati tutto l’anno – ammette il mister -. Però ho cercato di chiudere un po’ gli spazi agli avversari, non ci siamo riusciti. Onore e merito a loro ma onore anche ai miei giocatori cui bisogna fare un plauso: il merito va tutto a loro“.

Benzi oggi ha seguito la partita dalla tribuna perché squalificato. “Ero lì, non siamo negli stadi di Serie A, quindi era più o meno uguale” ammette.

La squadra ha lottato fino alla fine, come testimonia la rete segnata. “Eravamo già sul 3 a 0, quindi una partita che poteva essere incanalata in un certo risultato – afferma l’allenatore -, però, per lo meno, i ragazzi hanno dimostrato di essere uomini, di saper perdere e quindi, alla fine di tutto, diamo onore e merito a chi ha vinto“.

“Adesso meritato riposo” conclude Benzi che, riguardo al futuro, invita sorridendo a “parlare col direttore sportivo“, ovvero Matteo Giribone.