Cairese, Manuele Macagno: "Conoscevamo il valore del Ligorna, noi abbiamo fatto un percorso straordinario" - IVG.it

Vado Ligure. Domenica allo stadio Ferruccio Chittolina è andata in scena la finale del campionato di Eccellenza 2020/2021. A contendersi il titolo e di conseguenza la promozione in Serie D sono state Cairese e Ligorna, due formazioni costruite per fare bene arrivate con grande ambizione a disputare l’ultimo atto di una stagione davvero avvincente. Alla fine a spuntarla, come da pronostici, è stata la maggiore qualità dei biancoblù, formazione determinata e ben organizzata riuscita dopo soltanto circa 10 minuti di gioco ad indirizzare a proprio favore un match davvero spettacolare.

Ai travolgenti festeggiamenti svolti dai vincitori si sono contrapposti i volti cupi degli avversari, questo nonostante i gialloblù siano riusciti a disputare un’annata di altissimo livello. A prendere la parola successivamente alla consegna delle medaglie da parte dei vertici federali è stato l’ex Vadese Manuele Macagno, il quale ha esordito dichiarando: “Conoscevamo benissimo il valore del Ligorna, complimenti a loro per la promozione in Serie D”.

In seguito non poteva ovviamente mancare anche una riflessione sul percorso compiuto dalla sua squadra, una formazione costruita per far bene proprio come poi successo. L’ala della Cairese ha appunto sottolineato l’ottimo percorso portato in essere dai suoi, una stagione di prestigio che, a suo parere, merita persino dei complimenti “autonomi”.

Successivamente è poi arrivato un commento in merito al suo ingresso in campo su una situazione di punteggio piuttosto compromessa. Macagno riguardo a ciò ha dichiarato: “Giocare fa sempre piacere mettiamola così, tutti i subentrati hanno fatto bene confermando l’ottima annata trascorsa.”

Infine l’ala dei gialloblù ha concluso il proprio intervento parlando della ritrovata cornice di pubblico presente sugli spalti, un sold out dei posti garantiti per decreto che ha fatto piacere anche ai giocatori in campo. Manuele Macagno ha ringraziato tutti i tifosi accorsi allo stadio per assistere al match nonostante la concomitanza con la nazionale, svelando in conclusione l’effetto suggestivo creato proprio della tribuna popolata.