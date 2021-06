Cairese-Ligorna in 24 lettere - IVG.it

Cairo Montenotte. Il count down è iniziato e domenica 20 giugno, si giocherà, ore 17.30, al “Chittolina” di Vado Ligure, la finalissima Cairese-Ligorna, valevole la conquista della Serie D.

Abbiamo pensato di analizzare in 24 lettere la gara Cairese-Ligorna...

A come Alessi, cannoniere intramontabile, pronto a vincere l’ennesima sfida della sua carriera

B come Botta, il Jorginho del Ligorna, punto di riferimento di ogni manovra di gioco

C come Chiarabini, attaccante completo e moderno dei genovesi, merita la categoria superiore

D come Dotto, giocatore straordinario, che unisce la qualità (davvero tanta) alla quantità

E come eleganza di gioco proposta da entrambe le contendenti

F come fiducia, che hanno nei propri mezzi Cairese e Ligorna

G come Giribone, il direttore sportivo valbormidese, tra gli artefici della costruzione della squadra

H come Hola (Ciao) il saluto in argentino di Sergio Soldano, che assieme a Caviglia supportano mister Benzi nel lavoro settimanale

I come insieme in Serie D… è quello che si augurano le società

J come Juventus, che in latino significa gioventù… i due team ne hanno in abbondanza

K come King, la cui traduzione inglese di ‘Re’ la cui corona è ambita, a fine gara, dai capitani delle due contendenti

L come Laoretti, il direttore generale della Cairese, che grazie anche al suo arrivo in società ha permesso ai gialloblù di effettuare un percorso vincente

M come Moretti, i fratelli della Cairese, forti in campo e nella vita di tutti i giorni

N come Numeri, inteso come risultato, in quanto rappresentano la cartina tornasole della stagione di Cairese e Ligorna

O come “o la va, o la spacca” …

P come Pastorino, El Pitu è cresciuto in maniera esponenziale

Q come Quadri (leggi i giocatori) della pinacoteca calcistica ligure

R come Ricci, direttore generale del Ligorna, capacità ed esperienza al servizio della società

S come Saviozzi, il capitano, la bandiera della Cairese…

T come Tripoli, attaccante del Ligorna, spesso decisivo sotto porta

U come un uomo solo al comando: Alberto Saracco, il presidente del Ligorna, artefice del progetto vincente dei genovesi

V come “vincere aiuta a vincere…” il motto stagionale di Cairese e Ligorna

W come W Luca Monteforte e Mario Benzi, i mister

Z come zoccolo duro, la forza dello spogliatoio