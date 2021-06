Cairese, il punto settimanale sul settore giovanile - IVG.it

Cairo Montenotte. Secondo weekend di partite per le leve giovanili dell’Asd Cairese 1919. Ecco i resoconti degli allenatori sulle partite disputate dai baby gialloblù.

Leva 2011

Cairese 3 – Finale 0

“Partita mai in discussione – commenta mister Maurizio Vacca – bravi i ragazzi a giocare veramente bene e a calcio, nel pieno rispetto dell’avversario. Nota di merito a tutto il gruppo, ma in particolar modo ad Alessio Mozzone che, nonostante non fosse convocato, ha voluto essere presente con i suoi compagni”.

Leva 2010

Cairese 3 – Priamar 2

Parole incoraggianti da parte del tecnico Roberto Luisi: “Dobbiamo essere molto soddisfatti e soprattutto molto ottimisti. Prestazione più che buona, anche sotto l’aspetto della tenacia e della personalità. Il cammino è ancora tanto lungo, ma l’inizio è promettente. Un piccolo passettino che dà morale, e questi ragazzi se lo meritano”.

Leva 2007

Cairese 1 – Legino 2

Nonostante la sconfitta, mister Emil Bagnasco promuove la prestazione dei suoi, in particolar modo quella offerta nella prima frazione di gioco: “Buona prestazione della squadra, primo tempo da manuale, ben giocato. Costruzione del gioco e ricerca dell’ imbucata al momento propizio solo le armi utili che hanno portato a quattro nitide azione da goal. Come sempre, paghiamo le piccole sbavature, al termine del primo tempo, su errore in palleggio in mezzo al campo, il Legino è passato in vantaggio in contropiede”.

“Secondo tempo meno buono – prosegue il mister – dove la stanchezza si è fatta sentire, il Legino, che è stato più pratico, ci ha messo parecchio in difficoltà. Raddoppio ospite partito sempre da una nostra errato appoggio in mezzo al campo. Ha accorciato le distanze Horma grazie a una punizione dal limite eseguita magistralmente. Sono soddisfatto della squadra, dell’approccio alla partita e del gioco espresso. Spesso paghiamo a caro prezzo la nostra propensione a giocare sempre la palla – raramente la buttiamo – riteniamo che osare (e rischiare) sia meglio di rinunciare al gioco. Migliori in campo: Castellano Zaccaria e Anedda Nicolò”.

Leva 2006

Millesimo 1 – Cairese 3

Mister Bruno Peirone soddisfatto per il passo in avanti a livello di prestazione compiuto dalla sua squadra: “Prestazione certamente migliore dell’ultima partita. Buono l’approccio e l’atteggiamento. Primo tempo certamente più che sufficiente dove i ragazzi hanno avuto padronanza territoriale senza rischiare quasi nulla. Il secondo tempo si è fatto un po’ di confusione, ma tutto sommato un miglioramento dall’ultima partita si è visto. Buone prove di Chiarlone, autore tra l’altro di una doppietta, e di Cavassuto”. L’altra rete è stata messa a segno da Sow Aliow.