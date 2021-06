Cairese, il presidente Bertone: "Col Ligorna ce la metteremo tutta, in una partita secca possiamo riuscirci" - IVG.it

Finale Ligure. Obiettivo centrato dalla Cairese. Dopo aver chiuso la prima fase al terzo posto nel girone, i valbormidesi hanno superato il Rivasamba nel doppio confronto di semifinale ed oggi hanno chiuso positivamente la semifinale, eliminando il Finale.

Il presidente Mario Bertone è sempre stato ottimista e ha sempre avuto massima fiducia nella squadra che lo ha ripagato raggiungendo il traguardo prefissato.

“Adesso abbiamo raggiunto la finale, ce la giocheremo penso domenica sera alle 20 a Vado – afferma il massimo dirigente gialloblù -. Noi ce la metteremo tutta per mettere sotto anche il Ligorna. Essendo una partita secca possiamo anche riuscirci. Ho visto oggi una squadra che ha reagito bene al gol subito inizialmente, abbiamo sofferto un po’ alla fine ma tutto sommato ci siamo meritati il passaggio del turno”.

Quella odierna è stata una partita tutt’altro che facile. “Il Finale è una squadra difficile da affrontare perché sono tutti giovani e camminano come matti – sottolinea Bertone -. Noi siamo riusciti a reagire e a soffrire anche alla fine con l’uomo in meno. Loro sono una squadra che sfrutta ogni centimetro del campo e infatti hanno messo tutte le squadre in difficoltà. Noi, comunque, in due partite siamo riusciti a batterla e a portare il risultato a nostro favore“.