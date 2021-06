Savona. Questa mattina i vigili del fuoco e la polizia locale di Savona sono intervenuti per la caduta di alcuni calcinacci avvenuta in via Luigi Corsi.

Secondo quanto accertato, alcune tegole si sarebbero distaccate dal tetto di un palazzo adiacente al muraglione dell’ex ponte ferroviario.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un “cestello” per la messa in sicurezza del manufatto.