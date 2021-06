Caduta sugli scogli al molo di Varazze, uomo trasportato in ospedale - IVG.it

Varazze. Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Varazze.

Secondo quanto appreso si è verificata una caduta sugli scogli, all’altezza del molo di Santa Caterina, intorno alle 15.00.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola e del 118, oltre ai vigili del fuoco.

La persona ferita, un uomo, pare non in gravi condizioni: in un primo tempo è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero per il trasporto in ospedale considerando le difficoltà di soccorso nell’area della scogliera.

In seguito è stato tratto in salvo e soccorso dai sanitari: per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Paolo di Savona a seguito di una distorsione al piede e altre contusioni sul resto del corpo.

Restano ancora da appurare le cause e l’esatta dinamica della caduta, che poteva avere conseguenze ben più gravi.