Cade a terra mentre percorre un sentiero impervio: donna messa in salvo dai soccorritori - IVG.it

Varigotti/Noli. Nel pomeriggio odierno, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata di soccorso da parte di una donna che, per cause sconosciute, è caduta rovinosamente a terra percorrendo il “Sentiero del Pellegrino” (nei pressi della Grotta dei Falsari) sulle alture di Noli/Varigotti.

Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra 11 proveniente dalla centrale di Savona insieme al Nucleo SAF ( SpeleoAlpinoFluviale). A causa della zona impervia, inoltre, gli operatori dei vigili del fuoco (esperti in questo tipo di manovre) hanno dovuto trasportare la donna con una barella “Kong”.

L’episodio si è verificato intorno alle 13:45 circa. Sul posto per prestare i primi soccorsi sono intervenuti anche i militi del 118 e gli uomini del Soccorso Alpino. La donna non sarebbe in pericolo di vita.