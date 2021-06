Borghetto, l'assessore Calcaterra entra nella Lega: "Per un’azione politica che sappia parlare alle persone e coglierne i bisogni" - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Dopo il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, anche Mariacarla Calcaterra, assessore borghettino con delega a cultura, pubblica istruzione, turismo e pari opportunità, entra a far parte della Lega.

L’assessore Calcaterra era stata eletta nella lista “Borghetto C’è – Canepa Sindaco” che seppur civica è sempre stata dichiaratamente di centro-destra, in quanto sostenuta, in allora, da tutti i partiti di area, in particolare Forza Italia e Lega.

Dichiara Mariacarla Calcaterra: “La decisione di aderire alla Lega rappresenta il risultato di una profonda riflessione circa la necessità di rendere più incisiva un’azione politica che sappia parlare alle persone e coglierne i reali bisogni. Tutto ciò nell’interesse esclusivo di Borghetto che mi ha accolta tanti anni fa. Il suo territorio, ricco di potenzialità e bellezza, merita di essere conosciuto, curato e valorizzato”.

“Sono contento che Mariacarla abbia maturato la decisione di condividere con me questo percorso – dichiara il sindaco Canepa – avremo ancora maggiori occasioni per portare avanti, a tutti i livelli, i vari progetti di valorizzazione e promozione di Borghetto e del suo territorio”.

Paolo Erre, Mariacarla Calcaterra e Paolo Ripamonti

Esprimono soddisfazione anche il Senatore e commissario provinciale della Lega Paolo Ripamonti e il commissario della sezione locale Val Varatella Paolo Erre, anche lui consigliere comunale di Borghetto: “Con estrema soddisfazione, accogliamo l’assessore Mariacarla Calcaterra nella Lega-Salvini Premier. Tale iniziativa è la testimonianza della bontà del nostro progetto politico che continua ad essere sempre più attrattivo e gradito non solo alla gente che ci sostiene ma anche per ai numerosi rappresentanti eletti del territorio (vedi l’assessore Denise Aicardi su Toirano e recentemente il consigliere Arturo Moreno su Ceriale). Le tributiamo, quindi, un caloroso benvenuto con la certezza che proseguirà con ulteriore slancio l’eccellente lavoro fin qui svolto nell’amministrazione borghettina”.

L’avvocato Calcaterra rappresenta una ulteriore “quota rosa” tra gli amministratori locali che fanno parte della sezione Val Varatella che si va ad affiancare a Denise Aicardi, assessore del comune di Toirano.