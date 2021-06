Biker cade sul sentiero sterrato, soccorso dall'elicottero e portato al Santa Corona - IVG.it

Diano San Pietro. Si è alzato in volo intorno alle 15 del pomeriggio l’elicottero del 118 Grifo che è intervenuto nella frazione di Pizzo d’Evigno per recuperare un ciclista caduto lungo i sentieri praticati dagli appassionati dello sterrato.

L’uomo è stato soccorso dall’elicottero perché si trovava in condizioni precarie in una zona particolarmente impervia che i sanitari del 118 non riuscivano a raggiungere da terra.

Sarà trasportato in codice giallo di media gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.