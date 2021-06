Bergeggi e il dono di Cusaro: duecento volumi sulla Campagna di Russia

Bergeggi. La biblioteca comunale “Achille Cabiati” di Bergeggi si arricchisce di una nuova sezione interamente dedicata alla Campagna di Russia durante il secondo conflitto mondiale.

La guerra sul Fronte orientale (1941-1943) durante la Seconda guerra mondiale rappresenta dal punto di vista storico il momento cruciale dell’intero conflitto, in cui si assiste alla svolta che porterà gli eserciti dell’Asse alla confitta e, per quanto riguarda l’Italia, anche all’inizio della caduta del mito ideologico dell’invincibilità e quindi del Fascismo stesso. L’Italia vi partecipò con 230.000 uomini e 92.000 non fecero mai più ritorno dal Fronte orientale, 70.000 dei quali risultano dispersi.Si stima che su questo conflitto siano stati scritti circa 2.000 libri, per la maggior parte memorie personali di reduci, che rappresentano ancora oggi fonte di studio e di approfondimento storico.

Francesco Cusaro, che è stato presidente nazionale dell’UNIRR (Unione Nazionale Italiana dei Reduci di Russia) e il cui nonno paterno figura fra i dispersi di quel conflitto, ha voluto donare a Bergeggi la propria raccolta di libri e video, composta da circa 200 volumi e da DVD e CD, affinché possa diventare patrimonio pubblico utile a mantenere viva la memoria di chi perse la vita su quel fronte. Egli ha altresì chiesto all’amministrazione di Bergeggi che questa nuova sezione sia intitolata a Carlo Genesio, a Giacomo Rovere (bergeggini, entrambi caduti sul Fronte Russo) e al Cavaliere della Repubblica Leonardo Sassetti, savonese, reduce di Russia, recentemente scomparso, che per anni ha operato nelle scuole e nei comuni savonesi e liguri affinché i giovani potessero conoscere gli orrori di quella guerra e capissero l’importanza della Pace e della Fratellanza.

L’assessore Luca Gaggero è stato presente alla consegna dei volumi ricevuti in dono : “Ringrazio Francesco Cusaro per questo dono così importante che fa si che Bergeggi diventi un punto di riferimento per la Campagna di Russia. Francesco Cusaro ha sempre collaborato a Bergeggi con conferenze tematiche sulla campagna di Russia. Mio nonno materno è stato uno dei pochi reduci della Campagna di Russia e custodisco in casa la sua medaglia di bronzo al valore militare. Scoprire che Francesco sia uno dei massimi esperti italiani sul tema ha fatto iniziare una grande collaborazione che si concretizza oggi con il suo grande dono. Lo ringrazio a nome di tutta la comunità bergeggina”.

È possibile suddividere questo raccolta in più filoni:

* Il filone documentale, con i manuali editi dal Ministero della Difesa relativi alle operazioni belliche, raccontate nei dettagli e in modo oggettivo;

* Il filone storico, con i saggi scritti dagli storici (tra i quali Maria Teresa Giusti, docente di Storia all’Università di Chieti Pescara o Giorgio Scotoni, docente alle Università di Mosca e di Voronezh);

* Il filone reducistico, legato alla Memoria dei Reduci di Russia, moti dei quali vennero anche fatti prigionieri. Moltissimi di questi libri consentono una ricostruzione molto dettagliata dei fatti di guerra;

* I romanzi storici, tra i quali vanno certamente ricordati 100.000 Gavette di ghiaccio di Giulio Bedeschi, Il cavallo rosso di Eugenio Corti, Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern;

Moltissimi di questi libri risultano di difficile reperibilità. La ragione di questo va ricercata nel numero di copie a suo tempo edite (la maggior parte dei libri fu scritta tra il 1950 e il 1980) e nel numero di edizioni, che spesso si limita ad una sola, in modo particolare per i libri appartenenti al filone reducistico.

La biblioteca “Achille Cabiati” di Bergeggi avrà così l’opportunità di segnalarsi quale punto di riferimento di importanza nazionale, per gli studiosi e gli appassionati di questo ambito storico.