Bastia, scontro tra due auto: tre persone ferite - IVG.it

Bastia. Aggiornamento ore 21.22 Le tre persone ferite sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

Scontro tra due auto nel tardo pomeriggio odierno a Bastia, frazione di Albenga.

L’incidente, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, avrebbe coinvolto due mezzi in viaggio sulla provinciale 453.

Sul posto per prestare i primi soccorsi sono subito intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica. Secondo quanto riferito, sarebbero le tre le persone rimaste ferite a causa dell’impatto frontale tra i due veicoli.