Baseball, la Cairese cambia marcia: vittorie in serie per i biancorossi - IVG.it

Cairo Montenotte. Settimana impegnativa per la Cairese, in campo su più fronti.

La formazione seniores, nel campionato di Serie C, riscatta la falsa partenza con il Sanremo vincendo il doppio impegno con le formazioni genovesi, in entrambe le gare per manifesta superiorità. Nella gara infrasettimanale contro i Rookies il reparto lanciatori composto da Baisi e Gandolfo confeziona una shutout chiudendo la gara sul 13 a 0 al settimo inning.

Altra storia la gara di domenica contro i Brothers, equilibrata all’inizio con la Cairese sempre in vantaggio grazie alla buona prova del partente Castagneto e grazie alla pestazione corale del reparto offensivo trascinato da Ceppi, Marenco, Bellino e Ferruccio. Tra le pieghe dalle gara risalta la splendida eliminazione in tuffo del terza base Bloise, mentre a chiudere ci pensa ancora una volta il closer. Punteggio finale: 19-7 per i biancorossi.

Sempre sul diamante cairese buona prestazione della formazione Under 18 che strappa una importante vittoria con i pari età del Grizzlies Torino. I biancorossi si schierano con Bussetti e Davide Torterolo in batteria, Castagneto in prima base, Garra e Franchelli cerniera centrale, Buschiazzo in difesa dell’angolo caldo mentre in campo esterno Rozio, De Bon e Leoncini. Si parte alla grande con Garra e Franchelli in base spinti a punto dalle valide di Torterolo, Bussetti e Rozio per i primi tre punti. Al quinto inning il tabellone si muove e i piemontesi riacciuffano il risultato che recita 6 a 6, si cambia la batteria come da regolamento e tocca a Buschiazzo e Garra, mentre all’esterno subentra Ricchebuono.

Le due formazioni si fronteggiano a viso aperto sino alla fine degli inning regolamentari tanto che si deve ricorre al tie-break, dove diventa decisiva la bella giocata Davide De Bon-Garra che si conclude con l’eliminazione a casa base; in attacco altrettanto decisiva la smorzata di sacrificio di De Bon che diventa una valida e pesa sulla difesa piemontese che finisce per cedere. La Cairese vince 13-12. “Una buona prova di carattere con qualche sbavatura, ma con tanto cuore” è il commento dei tecnici cairesi.

Serie C: Baseball Club Cairese vs Genova Brothers

Doppio impegno anche per i cadetti dell’Under 15, che pur fuori classifica danno vita a due belle partite vincendo a Mondovì e a Sanremo con lo stesso copione: impeccabile prestazione di Chiarlone per quattro riprese sul monte in batteria con Mascarino, Bussetti in prima, Bogazzi in seconda base, Garra in interbase, in terza Buschiazzo e all’esterno Leoncini, Rozio e Petianu, che danno vita ad una difesa molto disciplinata nonostante le tante le soluzioni sperimentali dovute alle assenze. In attacco i soliti Garra, Bussetti, Buschiazzo e Mascarino hanno trascinato la squadra: da segnalare le valide di Petianu, sempre più a suo agio nel box di battuta. In Piemonte i biancorossi si impongono 4-13; sul campo dei matuziani per 8-12.

Di seguito i prossimi impegni.

sabato 12 giugno

Under 18 a Settimo Torinese alle ore 15,00 Settimo Torinese – Baseball Club Cairese

domenica 13 giugno

Under 15 a Boves alle ore 10,00 Skatch Boves – Baseball Club Cairese

Under 12 a Cairo alle ore 10,30 Baseball Club Cairese – Albisole Cubs

Serie C a Cairo alle ore 15,00 Baseball Club Cairese – Jacks Torino

La formazione Under 15

Il lanciatore under 15 Chiarlone

Time-out per la formazione Under 18

La batteria Bussetti-Davide Torterolo dell’Under 18