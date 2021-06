Baseball, Cairese: continua la striscia positiva per Under 12 e Serie C - IVG.it

Cairo Montenotte. Buona la prestazione della formazione di Serie C della Cairese, che in casa continua la striscia positiva vincendo contro i Jacks Torino.

Sul monte ritorna Baisi in batteria con Marenco, Berretta in prima base, cerniera centrale di esperienza con Bellino e Sechi, in terza Bloise, in campo esterno Ferruccio, Ceppi e Bonifacino con De Bon battitore designato. Un Baisi autoritario per sette riprese neutralizza le mazze piemontesi, confezionando dieci eliminazioni al piatto, senza concedere punti.

In attacco le mazze di Ceppi, Marenco, Bonifacino e Bloise costruiscono i punti, valida dopo valida portano il punteggio sull’8 a 0 al settimo inning. I Jacks si giocano tutto per tutto e, con ritrovata determinazione, accorciano le distanze segnando quattro punti; tocca a Berretta, in veste di closer, arginare la rimonta. La Cairese vince 8 a 4.

Unica nota negativa l’infortunio in chiusura di Ceppi; lo staff tecnico spera che non si tratti di qualcosa di grave e di avere il ragazzo a disposizione il prima possibile.

Non decolla l’Under 18 cairese, con una prestazione altalenante che non permette ai biancorossi di concretizzare, lasciando sulle basi i punti che sarebbero valsi la vittoria. Sul bel diamante di Settimo Torinese, rinnovato in vista del campionato europeo di settembre, i biancorossi si schierano con Bussetti e Davide Torterolo in batteria, Castagneto in prima base, Garra e Franchelli cerniera centrale, Buschiazzo in difesa dell’angolo caldo mentre in campo esterno Leoncini, De Bon e Ricchebuono.

Partenza fiacca non aiutata dal primo caldo afoso; i padroni di casa per due riprese si liberano velocemente delle mazze cairesi e in attacco travolgono i biancorossi. Nelle terza ripresa il primo segno di vita: valida di Leoncini seguito da Garra e Franchelli, spinti poi a punto da Bussetti. Al quinto inning il tabellone si muove ma sono i piemontesi ad allungare portandosi sull’8 a 3. Il settimo inning è il momento della verità: approfittando di un calo dei padroni di casa i valbormidesi tentano il colpaccio e segnano tre punti, mettendo in base i punti utili per il sorpasso, ma con un guizzo d’orgoglio i piemontesi spengono le velleità biancorosse e si impongono per 8-6.

Capitolo Under 15. Buona la prestazione in quel di Boves dove sono arrivate importanti indicazioni per il futuro: confermato lo stato di forma di Chiarlone con sei eliminazioni al piatto in difesa e 750 di media in attacco; stessa prestazione con la mazza per Garra seguito a ruota da Franchelli, Buschiazzo, Mascarino e Petianu, quest’ultimo sempre più a suo agio in attacco. Da segnalare il rientro positivo del convalescente Bruno che sia sul monte che nel box ha confermato di essersi ristabilito.

Il risultato, che sembrava scontato sino al quinto inning, finisce per premiare per 15-10 i padroni di casa che hanno dimostrato di crederci sino in fondo. Il tecnico Pascoli ha così commentato: “Stiamo uscendo dal tunnel, la scelta forzata di giocare in deroga, che inizialmente ci sembrava demotivante, oggi risulta positiva e ci permette di lavorare senza stress per il futuro. Lentamente stiamo recuperando e contiamo di arrivare a giocare regolarmente le ultime gare e anche se per la classifica non conterà per noi sarà importate avere chiaro il punto da cui partire per la prossima stagione“.

Vincono ancora i Ragazzi, classe Under 12, dopo una partita ricca di colpi di scena. La Cairese si presenta con Achille Gabbani sul monte e Bogliolo a ricevere, in prima De Bon, in seconda Ponzone, in interbase Parodi, in terza Giacomo Sechi, all’esterno Beltrame, Baccino e Lenzi. La partenza è tutta degli Albisole Cubs che con le valide di Punturieri, Aceto e Resca si portano sul 6 a 2 alla fine della seconda ripresa.

Lo staff cairese prova a scuotere la squadra inserendo Aiace in seconda, Malatesta a ricevere e Bogliolo a lanciare. La reazione non tarda ad arrivare e le valide di Baccino, Bogliolo e Gabbani cambiano l’inerzia della gara. Si arriva quindi all’ultima ripresa punto a punto con il risultato di 10 a 9 per i valbormidesi e il finale è da brivido: i biancorossi segnano tre punti, i Cubs reagiscono e Formentelli spinge a punto Aceto. Tocca a Sara De Bon fermare le mazze rivierasche lasciando in base i punti del pareggio. Risultato finale 13 a 10 per i cairesi.

I prossimi impegni:

sabato 19 giugno

Under 18 a Cairo Montenotte ore 16: Baseball Club Cairese – Porta Mortara

domenica 20 giugno

Under 15 a Fossano ore 10: Fossamo Baseball – Baseball Club Cairese

Under 12 a Cairo Montenotte ore 10,30 Baseball Club Cairese – Rookies Genova

Serie C a Mondovì ore 15: Mondovì Baseball – Baseball Club Cairese

La formazione seniores

La formazione Under 12

L’Under 15 a Boves