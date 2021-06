Baseball, Cairese: bene Under 12 e Under 15, stop per seniores e Under 18 - IVG.it

Cairo Montenotte. In un weekend di baseball un po’ altalenante per la Cairese, con risultati alterni, durante il quale vincono Under 12 e Under 15, e hanno battute di arresto gli Under 18 e la formazione di Serie C, non resta che cercare le cose positive che fanno macinare chilometri per giocare, in un vortice di passione e costanza.

D’altro canto il baseball, per parafrasare una nota frase di un film, è un gioco semplice, si prende la palla… e molte sono state le belle giocate in difesa, si batte la palla, così in maniera naturale come ha fatto il giovanissimo Fabio Baccino, girando forte la mazza per ottenere il suo primo fuoricampo certe volte piove… come è avvenuto domenica a Mondovì, dove un temporale ha ritardato la partita di circa mezz’ora.

La prima squadra biancorossa, in quel di Mondovì, mette fine alla striscia positiva di vittorie con una sconfitta piuttosto dura con il punteggio di 10 a 1. Dal lato attacco veramente poche le battute valide, solo quattro, tra le quali spicca il doppio contro la rete a sinistra di Lorenzo Bonifacino e la bella battuta in campo opposto dell’interbase Stefano Bellino; in difesa i lanciatori hanno mostrato un po’ di stanchezza, ma le note positive vengono dai veterani: Davide Berretta si è reso autore di due spettacolari prese al volo in zona foul ball e il già menzionato Stefano Bellino gira un convincente doppio gioco in salto. Saranno cinque i doppi giochi realizzati dalla difesa biancorossa a fine partita, l’ultimo dei quali giocato dagli under Bussetti e Franchelli.

L’Under 15, in quel di Fossano, conferma l’efficacia della batteria partente Chiarlone-Mascarino, e si presentano con Buschiazzo in prima base, Bogazzi in seconda, Garra interbase, Bruno rientrato positivamente in terza base, e in campo esterno con Rozio e Secci sostituiti poi da Leoncini e Petianu. Coralmente ottima la prova in attacco dove è risaltata la prestazione di Buschiazzo, 1000 la sua media battuta, e a seguire un bel doppio di Mascarino e le valide di Garra, Bruno, Secci e Chiarlone. La Cairese si impone per 10 a 8. Si spera nelle prossime settimane di recuperare l’intero organico e di continuare la crescita intrapresa.

Bella la partita degli Under 12 contro i pari età del Genova Rookies. Al di là della vittoria finale col punteggio di 18-12, i biancorossi hanno chiuso diversi inning in difesa realizzando i tre out a disposizione con alcune prese al volo, e dal lato battuta i ragazzini si sono ben comportati, con Giulio Sechi Giulio, Sara De Bon, Annalisa Bogliolo, Achille Gabbani, Tommaso Aiace che hanno realizzato delle belle battute. Ma la ciliegina sulla torta arriva da Fabio Baccino con il suo primo fuoricampo.

Gli Under 18 non riescono a trovare la giusta concentrazione e cedono ai coetanei del Porta Mortara con il punteggio di 6 a 11. La gara è rimasta in equilibrio per due riprese, poi al terzo inning i piemontesi approfittano di un calo del partente e dimostrano tutta la loro forza offensiva portandosi sul 7 a 0. Toccati nell’orgoglio i biancorossi reagiscono e nel quarto e quinto ininng, grazie alle valide di Franchelli, Castagneto e Leoncini, segnano cinque punti che tentano di cambiare l’inerzia della sfida. Ma gli ospiti hanno ancora delle cartucce e chiudono la gara segnando altri quattro punti confermando la leadership del girone. In difesa si distingue l’esterno centro Francesco De Bon, autore di tre difficili prese al volo.

I prossimi impegni:

sabato 26 giugno

Under 18 a Novara alle ore 15: Athletics Novara – Baseball Club Cairese

domenica 27 giugno

Under 15 a Cairo Montenotte alle ore 10: Baseball Club Cairese – Grizzlies Torino

Serie C a Cairo Montenotte alle ore 15: Baseball Club Cairese – Desperados Torino

La formazione Cairese seniores dopo la gara di Mondovì

Fabio Baccino autore di un fuori campo

L’Under 15 a Fossano