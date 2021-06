Bambino di 6 anni investito a Savona: trasportato in ospedale - IVG.it

Savona. E’ stato investito questo pomeriggio intorno alle 15.30 un bambino di 6 anni a Savona, in via Martiri della Libertà.

Avvenuto l’incidente è subito partita la chiamata al 118, che ha provveduto a inviare sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Savona.

Fortunatamente, a seguito dell’urto, il bambino non ha subito traumi importanti: per lui, dopo le prime cure, è stato disposto il trasporto in ospedale, al San Paolo di Savona, in codice giallo.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilevamenti del caso atti a chiarire l’effettiva dinamica dell’incidente.