Baia Alassio, grande gioia per il presidente Durante: “È stata davvero una bella giornata di ripartenza” - IVG.it

Alassio. Ieri sera allo stadio Sandro Ferrando è andato in scena un match frizzante e divertente. La posta in palio non erano però i tre punti, bensì una raccolta fondi volta a sostenere l’attività della Croce Bianca della cittadina di Alassio. A sfidarsi sul terreno di gioco sono stati proprio i padroni di casa del Baia ed i veronesi del Sona, squadra nota al grande pubblico per l’approdo in gennaio dell’ex campione nerazzurro Douglas Maicon.

La sfida si è conclusa con un netto 0-6 a favore degli ospiti, nettamente più forti come intuibile dalle categorie di differenza tra le due compagini: i locali allenati da Ghigliazza infatti militano in Prima Categoria, mentre il Sona disputa il campionato di Serie D.

Al termine della serata a rilasciare un’interessante intervista ci ha pensato Andreino Durante, presidente dei locali entusiasta per il successo ottenuto dall’evento: “Oggi è stata una bellissima giornata di ripartenza. Abbiamo iniziato questa mattina con i giovanissimi terminando questa sera con l’amichevole da poco conclusasi, sono stanco ma davvero felice”.

In seguito Durante ha sottolineato non solo la propria soddisfazione, ma anche il fatto che Alassio abbia dimostrato ancora una volta di essere una città di spicco per le glorie calcistiche. Nell’82 infatti era stato proprio il Ferrando ad ospitare parte del ritiro della nazionale campione del Mondo, il tutto con protagonisti noti in Italia e in Europa in generale.

Infine il presidente giallonero ha terminato il proprio intervento augurandosi non soltanto di riuscire a riprendere il campionato il prossimo anno, ma anche svelando un’inaspettata notizia.

”Quest’estate Evaristo Beccalossi, in campo per qualche minuto con noi questa sera, sarà protagonista con la nostra società dei Camp estivi 2021. Una grande occasione per i nostri colori e per tutta la nostra comunità”.

Alassio quindi avrà nei prossimi mesi un altro protagonista di prestigio, la ripartenza sportiva post-Covid è appena cominciata.