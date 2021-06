Azimut Vado, obiettivo centrato: campione Under 15 Eccellenza - IVG.it

Vado Ligure. Nello scenario del Biella Forum, il palazzetto più grande nel quale questi ragazzi abbiano mai giocato, la Pallacanestro Vado si laurea campione del Piemonte categoria Under 15 Eccellenza battendo la Pallacanestro Biella per 67-85.

Dopo il successo con Collegno il primo posto è matematico e va con merito alla banda di coach Prati che, dal 17 aprile al 22 giugno, ha giocato 18 partite (dodici Under 15 e sei Under 18) rendendo quasi piena una stagione che poteva non iniziare e che termina con un successo vero che avrebbe qualificato a seconde fasi “comode” e a probabili finali nazionali in situazione di normalità.

Un meraviglioso ed importante “ponte” verso la stagione 2021/22 che già si delinea con le annate dispari che tornano.

Nell’ultima partita della stagione Vado sancisce la vittoria del campionato con il 14-0 iniziale del quarto quarto (da 52-50 a 66-50 in 3’30” e partita chiusa) quando trova consistenza dalla presenza in campo di Scarsi e Migone (fuori tanto tempo per falli prematuri), dalla esistenza di Tridondani sui due lati del campo e dalla costante solidità di Caversazio e Serafini.

Alla festa si aggiunge un Bianchi formato deluxe che si appiccica in difesa al pericolo numero uno Ceretti e cresce in attacco anche con due triple nel terzo quarto che consentono di tenere le parità. Ben sei giocatori in doppia cifra alla fine testimoniano la potenziale profondità dell’organico con Siby che aggiunge anche 32 rimbalzi.

Dedica nell’urlo di fine partita della squadra per Peirone, vittima di un grave infortunio nella seconda partita dell’anno, e foto di inizio anno a fine partita perché alla cabala si comanda.

Da oggi si pensa al prossimo anno con grande entusiasmo e con la speranza di poterci permettere la normalità che davamo scontata e che adesso va riconquistata giorno dopo giorno.

Il tabellino:

Pallacanestro Biella – Azimut Pallacanestro Vado 67-85

(Parziali: 11-14, 22-23, 17-15, 17-33)

Azimut Pallacanestro Vado: Orione, Scarsi 11, Bianchi 10, Mozzati, Caversazio 12, Capitelli, Rondinini, Repa, Tridondani 13, Migone 10, Serafini 7, Siby 22. All. Prati. Ass. Guarnieri.