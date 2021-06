Autostrade, Tosi (M5S) dopo l'incontro con i concessionari: "Finalmente fatta luce sugli interventi sulla nostra rete" - IVG.it

Liguria. “Finalmente prendiamo visione del cronoprogramma relativo agli interventi previsti per le tratte regionali, dati che invece Regione Liguria non aveva condiviso non avendo redatto i relativi verbali”.

Questo il commento del capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Fabio Tosi, in seguito alla IV Commissione di oggi, nella quale sono stati auditi i concessionari autostradali “per fare luce sulla situazione dei cantieri della rete ligure

“Purtroppo – sottolinea Tosi – poiché in passato si è perso del tempo, la situazione è tutt’altro che ottimale e prevediamo che continueremo a vivere sulla nostra pelle i disagi con cui già facciamo i conti quotidianamente. Tuttavia, la sicurezza deve avere la priorità e dal 2020 è cambiato il modello del rapporto tra concedente e concessionarie: lo Stato è tornato a fare lo Stato. Prima i controlli erano solo sul sedime autostradale, ma non sullo stato di salute di un viadotto: ora arriva un ‘nuovo modello di controllo’”.

“La rete gestita da Aspi tornerà di proprietà statale: che piaccia o non piaccia il passaggio a Cdp, grazie all’ex ministro Toninelli, anche i controlli per la sicurezza di ognuno di noi sono stati nettamente migliorati. Sfido chiunque a raggiungere questi due risultati con qualsiasi altra forza politica”, conclude.