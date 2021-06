Autostrade sempre (e ancora) in tilt: code infinite da Spotorno ad Albisola e da Celle a Savona - IVG.it

Savona. Un’altra, l’ennesima, giornata nera per la viabilità autostradale ligure e savonese martoriata da cantieri e lavori di manutenzione senza fine: traffico in tilt, mobilità paralizzata, code infinite e tempi di percorrenza biblici, con gravi ripercussioni per automobilisti e camionisti.

Attualmente coda di 3 km tra Pietra Ligure e Feglino sulla A10 in direzione Genova. E ancora: coda di 6 km tra Spotorno e Albisola, sempre in direzione Genova. Disagi anche ai caselli per immettersi sulla carreggiata.

Non va meglio nella direzione opposta, in quanto, sempre per cantieri, si segnalano code e forti disagi nel tratto tra Celle Ligure e Savona, in direzione del bivio con la A6 e in direzione Ventimiglia. Come conseguenza sulla A6 Torino-Savona rallentamenti al bivio A6/A10 a Savona.

Naturalmente la situazione autostradale si ripercuote sulla viabilità ordinaria e come sempre diversi tratti di Aurelia presentano un grave congestionamento viario, come tra Celle e Savona, ad esempio, oppure tra Borghetto e Pietra Ligure.

Una giornata nella quale cresce e si alimenta ancora la rabbia dei pendolari e degli utenti, bloccati per ore e ore sulle tratte autostradali.