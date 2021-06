Autostrade, Paita (Iv): "E' una apocalisse, il governo intervenga e pedaggi gratis" - IVG.it

Liguria. “Dopo quasi 400 giorni dall’apertura dei suoi cantieri autostradali la Liguria si trova a vivere una vera e propria apocalisse della viabilita’. La regione è bloccata, di fatto isolata e la situazione assolutamente insostenibile”. Lo afferma la deputata ligure Raffaella Paita sul caos autostradale e viario.

“Le autostrade liguri – prosegue la deputata Iv – si presentano ormai come un’unica, mostruosa coda che la attraversa da Ponente a Levante. Da Genova al Tigullio le macchine che si avventurano in autostrada, si trovano intrappolate. A Ponente non va meglio. E come se non bastasse, ai rischi statici evidenziati dal Mims per due viadotti nella Torino-Savona e i dubbi sulla tenuta del viadotto Costa Rossa di Sestri Levante”.

“E’ evidente che un simile stato di cose è insostenibile”.

“E’ indispensabile che il governo intervenga con urgenza. Innanzitutto, individuando con rapidità una soluzione in grado di garantire la sicurezza rispetto ai viadotti, ma soprattutto facendo propria la proposta di Italia Viva di sospendere i pedaggi: non si possono obbligare gli utenti a pagare non per usufruire di un servizio ma per soffrire un disagio” conclude.